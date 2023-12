Decreto Anticipi / Reddito di cittadinanza

È posticipato al 30 novembre 2023 il termine - originariamente fissato al 31 ottobre 2023 - entro il quale i servizi sociali devono comunicare all’INPS l’avvenuta presa in carico, prima della scadenza del limite massimo di mensilità erogabili, dei percettori del Reddito di cittadinanza, che non sono attivabili al lavoro. Si dispone, inoltre, che, in assenza di tale comunicazione, l’erogazione è sospesa, una volta decorso il termine del 30 novembre 2023

