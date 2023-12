Decreto Anticipi / Salvi i mutui dei bancari

Una modifica al dl anticipi intervenuta nel passaggio del testo in Commissione Bilancio del Senato risolve la questione dei mutui a tasso agevolato concessi ai dipendenti bancari, penalizzati poi dalle norme sui fringe benefit. Da ora cambia il metodo di calcolo per la soglia dei benefit: si prenderà in considerazione il tasso in vigore al momento della stipula o alla data di scadenza di ciascuna rata e non più quello dell’anno in corso



9/15 11/15 Menu