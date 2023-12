Decreto Anticipi / Spunta nuova tassa sugli aromatizzanti per le e-cig

A partire dal primo maggio 2024 i prodotti aromatizzanti per le e-cig potrebbero essere equiparati, dal punto di vista dell’imposizione fiscale e della commercializzazione, ai prodotti da inalazione senza combustione contenenti nicotina e tassati con una imposta al consumo. Nell’ambito delle misure che già regolamentano i prodotti succedanei dei prodotti da fumo vengono quindi introdotti anche quelli “da inalazione senza combustione privi di nicotina non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione, volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione”. Previsti per la misura 1,56 milioni di euro per il 2024 e 3,13 per il 2025 che andranno a integrare il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica

11/15 13/15 Menu