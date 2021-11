Decreto bollette / Due miliardi per calmierare le bollette elettriche

Confermata anche per il quarto trimestre 2021 la misura già prevista per il terzo trimestre che, con uno stanziamento di 1,2 milioni di euro, compensa parzialmente gli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche. Ulteriori 800 milioni di euro serviranno ad azzerare le aliquote relative agli oneri generali di sistema per le categorie che riceverebbero maggiore nocumento dagli aumenti delle bollette elettriche previsti per il quarto trimestre 2021: si tratta, in particolare delle piccole utenze, che comprendono non solo quelle domestiche (platea di circa 29,5 milioni di utenti) ma anche quelle non domestiche in bassa tensione (fino a 16,5 kW), come ad esempio negozi, piccole e medie imprese, attività artigianali, commerciali o professionali, capannoni e magazzini (circa 6 milioni di clienti).

