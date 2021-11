Decreto bollette / Gas: 480 milioni contro l'effetto degli aumenti dei prezzi

Per azzerare gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas nel quarto trimestre il decreto dispone che l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provveda a ridurre le aliquote relative agli oneri generali gas per un importo complessivo di 480 milioni di euro. Con le bollette del gas, oltre ai costi della materia gas naturale, di trasporto e gestione del contatore e alle imposte, si pagano alcune componenti per la copertura di costi per attività di interesse generale.

