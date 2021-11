Decreto bollette / Gas metano, aliquota al 5%

Viene ridotta al 5% l'aliquota Iva applicata alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali. La riduzione è temporanea e limitata alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. L’onere finanziario complessivo della misura è stimato pari a 608,4 milioni di euro. L'aliquota Iva per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili è determinata in base di scaglioni di consumo: 10% fino a 480 metri cubi annui, 22% oltre tale limite. I consumi per uso industriale sono assoggettati al 22%, ad eccezione di imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili (10%).

