Decreto bollette / Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas

Vengono ricalcolate le agevolazioni e le compensazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e la spesa per la fornitura di gas naturale previste a favore delle famiglie economicamente svantaggiate. Per minimizzare gli incrementi della spesa di fornitura vengono stanziati 480 milioni. Nel 2020 hanno avuto accesso al bonus sociale elettrico 854.900 famiglie, mentre 543.963 nuclei familiari hanno ottenuto il bonus sociale gas e 461.334 famiglie quello idrico. In totale si tratta, secondo i calcoli del Governo, di oltre 3 milioni di persone appartenenti a nuclei che hanno un Isee inferiore a 8.265 euro annui, nuclei familiari numerosi (Isee 20.000 euro annui con almeno 4 figli), percettori di reddito o pensione di cittadinanza, utenti in gravi condizioni di salute.

