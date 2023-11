Decreto Caivano, dalle sanzioni per chi non manda i figli a scuola alla stretta sulle baby gang, al Daspo: ecco cosa prevede

A Caivano armi e droga nascoste nel muro scoperte dai carabinieri

Niente cellulare e pc per i giovani responsabili di violenze

Arriva il divieto di uso di cellulari e computer per i giovani responsabili di violenze tra i 14 e i 18 anni. In caso di condotte più gravi la regola vale anche per quelli tra i 12 e i 14 anni.

Più facile per i minorenni finire in carcere

Più facile per i minorenni finire in carcere, in particolare se c’è il pericolo di fuga. Previsto anche un percorso di reinserimento e rieducazione del minore. Si amplia la platea dei reati per i quali può essere disposta la custodia cautelare.

I detenuti over 18 anni violenti possono essere trasferiti in carceri per adulti

I detenuti che abbiano compiuto i 21 o i 18 anni e che hanno atteggiamenti considerati violenti possono essere trasferiti in carceri per adulti.

Daspo urbano per i maggiori di 14 anni

Si inaspriscono le pene per alcune misure di prevenzione come il Daspo urbano. Anche in caso di violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale, è stato previsto il divieto di accesso in determinati luoghi pubblici. Si tratta di un Daspo applicabile ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. É previsto che il provvedimento venga notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e sia comunicato al procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore. Si amplia l’ambito di applicazione della misura del divieto di accesso a tutti i luoghi di spaccio.

Più agenti sul territorio

Il comune di Caivano, per assicurare una maggiore sicurezza, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 15 agenti di polizia locale. Un modo per garantire più sicurezza urbana e controllo del territorio.