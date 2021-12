Decreto Capienze / Discoteche al chiuso aperte con limite di capienza al chiuso del 50%

Dall'11 ottobre 2021 via libera in zona bianca ad attività che hanno luogo in sale da ballo, discoteche o locali assimilati nel rispetto dei protocolli. L'accesso è consentito esclusivamente a chi dispone di green pass. La disposizione fissa il limite di capienza per queste strutture, che non può essere superiore al 75% all'aperto e 50% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata. Nei locali al chiuso va garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria oppure di sistemi di filtrazione a elevata efficienza mediante filtri HEPA o F9. Rimane l'obbligo di indossare la mascherina, con la sola eccezione del momento del ballo. Se non vengono rispettate le regole sulla capienza o in materia di green pass, si applica a partire dalla seconda violazione commessa in giornata diversa la sanzione amministrativa accessoria della chiusura della discoteca da uno a dieci giorni.

