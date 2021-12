Decreto Capienze / Eventi sportivi, aumenta il limite per la partecipazione degli spettatori

Per quanto riguarda la partecipazione di spettatori a eventi sportivi, aumenta il limite di capienza delle strutture destinate ad accogliere il pubblico. In particolare, in zona bianca la capienza non può essere superiore al 75% di quella massima autorizzata all'aperto e al 60% al chiuso; in zona gialla le percentuali sono rispettivamente del 50 e del 35 per cento. In zona bianca viene meno l'obbligo di mantenere un distanziamento interpersonale e di prevedere posti a sedere preassegnati.

