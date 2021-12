Decreto Capienze / Spettacoli a teatro, cinema o locali musica dal vivo, in zona bianca capienza al 100%

A decorrere dall'11 ottobre 2021, cambiano le regole sul distanziamento per quanto riguarda gli spettacoli aperti al pubblico a teatro, al cinema, nelle sale da concerto , nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in altri locali e spazi, anche all'aperto. In particolare, nelle zone gialle non ci sono più limiti al numero massimo di spettatori. Rimangono invece i posti a sedere preassegnati, la distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita non superiore al 50% della capienza massima autorizzata. Nelle zone bianche non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita è pari al 100% della capienza massima autorizzata. In entrambi gli scenari l'accesso è consentito solo con green pass.

