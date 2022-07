Decreto contro la siccità, arriva il commissario per gestire l’emergenza

Per operare in emergenza il Commissario potrà poi contare su un corposo pacchetto di semplificazioni burocratiche. Innanzitutto, alla stregua della Protezione civile in caso di dichiarazione dello stato di emergenza potrà operare mediante ordinanze «in deroga a ogni disposizione di legge escluse quella penale, le leggi antimafia, il codice dei beni culturali e i vincoli legati all'appartenenza alla Ue». Robusto anche il pacchetto di poteri legati alla realizzazione delle opere infrastrutturali. In particolare, per assicurare la realizzazione della lista di interventi definiti prioritari «al Commissario - si legge ancora nella bozza del provvedimento - spetta l’assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio o la prosecuzione dei lavori anche sospesi». La nuova figura legata all’emergenza idrica potrà nominare sub commissari e varare una propria struttura commissariale con una squadra composta di trenta unità.

Sarà inoltre autorizzata una contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per le spese di funzionamento per la realizzazione degli interventi e avrà una dotazione finanziaria per gli anni fino al 2024 anche se l’entità ancora non è stata determinata. La scelta di un piano d'emergenza è stata spiegata ieri dallo stesso Presidente del Consiglio. «Nel bacino padano – ha detto il Premier, Mario Draghi – si sta vivendo la crisi idrica più grave degli ultimi 70 anni. Una crisi che ha due cause: da un lato il deficit di pioggia che ha investito almeno gli ultimi tre anni. Una situazione per giunta peggiorata poi dall'aumento delle temperature e più in generale dal cambiamento climatico. Ma le difficoltà di oggi hanno anche delle cause strutturali legate alla cattiva manutenzione dei bacini e della rete che spetterebbe ai concessionari. Registriamo perdite straordinarie attorno al 30% della risorsa mentre in Israele la percentuale è del 3% e in altri paesi europei si aggira tra il 5 e l'8%. Per questo ci vuole un piano d’emergenza».

«Lunedì saremo pronti ad approvare le dichiarazioni d’emergenza delle regioni - ha aggiunto il premier - oltre agli interventi di emergenza occorrerà predisporre un grande piano per l’acqua. Va detto che molti interventi sono già previsti dal PNRR che per questi obiettivi stanzia circa 4 miliardi. Occorrerà aumentare ancora gli stanziamenti e arrivare a coordinamento massiccio dei tanti enti preposti all'amministrazione dell'acqua in Italia».