Decreto Covid / Disconnessione per gli smart worker

Ferma restando la disciplina del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi per il pubblico impiego, nel corso dell'esame in sede referente si è disposto il riconoscimento del diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche in favore dei lavoratori che svolgono l'attività lavorativa in modalità agile, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. Si è stabilito, inoltre, che tale diritto non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sul relativo trattamento retributivo

6/8 8/8 Menu