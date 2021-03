Decreto Covid: Italia ancora rossa o arancione fino al 30 aprile, possibili deroghe in base a contagi e vaccini

3' di lettura

L’Italia resta arancione o rossa fino al 30 aprile, con le zone gialle ancora sospese. Nel decreto legge che sarà approvato questo pomeriggio dal Consiglio dei ministri vengono sostanzialmente confermate tutte le attuali restrizioni anche per dopo Pasqua e fino a fine mese. Ma nel testo c'è una “concessione” chiesta da Fi e Lega, ovvero viene prevista la possibilità di un allentamento delle misure se contagi e avanzamento della campagna vaccinale lo consentiranno.

«In ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché dello stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini» con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, «con deliberazione del Consiglio dei ministri», sono infatti possibili deroghe. Nel decreto (che proroga tutte le misure anti-Covid dell'ultimo Dpcm) non si individua come saranno declinati questi “allentamenti”. Sarà un provvedimento successivo a farlo anche se è probabile un ripristino delle zone gialle, con riaperture dei ristoranti a pranzo ma anche di cinema e teatri. Dipenderà appunto, dall'incidenza dei contagi e cioè dall'Rt , dalla tenuta del sistema sanitario e dall’andamento delle vaccinazioni

Stop deroghe Regioni su scuole in presenza



Come anticipato dallo stesso premier, dopo Pasqua si torna in classe fino alla prima media nelle zone rosse. E i governatori non potranno emanare ordinanze più restrittive per sospendere l'attività in presenza. Lo prevede la bozza del decreto atteso nel pomeriggio in Cdm. «Dal 7 aprile al 30 aprile è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi» fino alla prima media, si legge nella bozza. Una disposizione che «non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni e, delle Province autonome». Nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. In zona arancione (e gialla se sarà ripristinata) la presenza è fino alla terza media e con un minimo del 50% alle superiori.

Criteri confermati per zone rosse

Confermati i criteri per la zona rossa. Scatta automaticamente non solo nelle regioni con Rt sopra 1,25 ma anche in quelle dove l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.

Visite a parenti e amici solo in zona arancione



Visite a parenti e amici fino al 30 aprile saranno vietate in zona rossa. Superata la Pasqua, quando saranno concesse (una volta al giorno) a due persone con minori under 14 al seguito, si torna a vietarle. Le visite, sempre una sola volta al giorno e sempre in non più di due persone, saranno invece consentite in zona arancione, all'interno del Comune di residenza