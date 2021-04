Decreto Covid, pressing delle Regioni su scuola e coprifuoco ma Draghi conferma le misure

3' di lettura

Il decreto legge Covid che regola le riaperture da lunedì 26 aprile è stato varato mercoledì in un Consiglio dei ministri durato appena mezz’ora ma la giornata successiva è stata molto lunga. Perché le Regioni hanno contestato le misure inserite nel provvedimento in particolare su orario del coprifuoco (confermato per le 22 ma che i “governatori” volevano esteso di un’ora) e la percentuale del ritorno in presenza a scuola. Il presidente della Conferenza delle regioni Massimiliano Fedriga ha scritto una lettera al presidente del Consiglio con le istanze regionali e chidendo un incontro prima che il provevdimento venisse varato. Richiesta ignorata: in serata arriva il testo firmato da Mario Draghi.

Ma la ministra agli Affari regionali, Mariastella Gelmini, ha assicurato: «Il coprifuoco non durerà fino al 31 luglio, e non vediamo l’ora di abolirlo. Ogni due settimane verrà fatto un check a tutte le misure previste dal decreto: il primo sarà a metà maggio».

Scuola: 70% in presenza ma con deroghe

Il punto che fa più discuetere è ancora quello della scuola. Il governo ha stabilito che fin da lunedì in zona gialla e arancione tutti i ragazzi delle elementari e delle medie saranno tra i banchi, mentre in quelle superiori la presenza sarà almeno al 70% e fino al 100%. In zona rossa tutti presenti fino alla terza media, mentre alle superiori l’attività in classe si svolgerà almeno al 50%.

Numeri contestati dalle Regioni. Nella trattativa con il Governo i presidenti regionali avevano indicato il 60% come tetto massimo raggiungibile per il rientro in classe degli studenti delle superiori, tenuto conto dei problemi sul fronte trasporti e del rischio che i ritorni in classe diano nuova linfa ai contagi. Massimiliano Fedriga, presidente della conferenza delle Regioni, ha parlato di una collaborazione “incrinata”: «In Consiglio dei ministri è stato cambiato un accordo siglato tra istituzioni e questo è un precedente molto grave, non credo sia mai successo».

La ministra agli Affari regionali, Maria Stella Gelmini, ha chiarito: «Sulla didattica in presenza le Regioni avevano chiesto di partire dal 60% e in questo senso avevamo raggiunto un accordo. Draghi ha chiesto di fare uno sforzo ulteriore, ha posto un obiettivo minimo più alto, per cercare di far tutti meglio, ogni giorno. Nel decreto ci sarà scritto il 70%: ma non metteremo a rischio nessuno. Se non sarà possibile assicurare queste quote, Regioni ed enti locali potranno derogare. Stiamo lavorando per trovare la quadra».