Decreto Covid, via libera della Camera alla fiducia. Ma 28 deputati M5s non partecipano Il gruppo Cinque stelle: «Solo sette gli assenti ingiustificati». La questione posta dal Governo dopo un emendamento con il quale circa 50 deputati pentastellati chiedevano la soppressione della norma sui rinnovi degli incarichi dei vertici dei servizi segreti. La votazione: 276 sì, 194 no e 1 astenuto

Via libera della Camera (276 sì, 194 no e 1 astenuto) alla fiducia sul decreto di proroga dello stato di emergenza per il Covid-19 fino al 15 ottobre. Ma 28 deputati di M5s non hanno preso parte al voto. «Dopo le verifiche effettuate, risultano solo 7 assenti ingiustificati» fa sapere il gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle CameraLa fiducia è stata chiesta dal governo a causa di un emendamento con il quale circa 50 deputati pentastellati chiedevano la soppressione della norma sui rinnovi degli incarichi dei vertici dei servizi segreti. Norma che, già all’inizio di agosto quando fu inserita nel dl, alimentò le polemiche dell'opposizione. Quella norma sui servizi a diversi pentastellati proprio non è piaciuta. Ad alimentare il numero di firme c'era la convinzione che il governo avrebbe dato il suo placet all'emendendamento. Niente di più sbagliato, come ha dimostrato la fiducia frettolosamente presentata dal ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, per il timore che la maggioranza potesse essere battuta su un tema così delicato.





Tra i firmatari dell’emendamento ci sono i fedelissimi di diversi big, a cominciare da Luigi Di Maio. «Ma Luigi non c'entra», ha sottolineato più di un deputato. Conte, fedele al low profile delle ultime settimane, non ha commentato l'accaduto. Tuttavia, già nei giorni scorsi, Palazzo Chigi aveva precisato un aspetto: la norma non proroga la durata degli incarichi di chi guida Dis, Aise e Aisi per altri 4 anni ma permette di fare più provvedimenti successivi al rinnovo dell'incarico.

Dalla lettura dei tabulati i deputati di M5s che non hanno preso parte al voto di fiducia sul decreto Covid sono 28 ma tra questi vi sono alcuni assenti per malattia come Businarolo, Carelli, Corda, Del Sesto, Di Stasio, Ehm, Grillo, Grippa, Iorio, Maniero, Marzana,, Romano, Siragusa, Terzoni, Donno, Fantinati, Grimaldi, Invidia, Mammì, Manzo Misiti, Sapia, Spessotto e Trizzino.

Il gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle della Camera fa sapere che, «dopo le verifiche effettuate, risultano solo 7 assenti ingiustificati al voto di fiducia sul dl Covid. Fisiologico per un gruppo di quasi 200 deputati. Come spesso accade, si sparano cifre a caso senza effettuare le opportune verifiche».