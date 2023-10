Decreto Cutro, monito della Cassazione sulle espulsioni

Una norma ancora applicabile nel caso esaminato. La Cassazione ricorda, infatti, che il colpo di spugna, passato con il decreto Cutro, sull’articolo 19 del testo unico immigrazione che escludeva la possibilità di allontanamento dello straniero, se non prima di aver valutato il rischio di un vulnus alla sua vita familiare, non vale, come previsto dalla stesso decreto, per le istanze presentate dagli stranieri fino alla data di entrata in vigore della norma e dunque fino al 13 marzo 2023 o, nei casi in cui il cittadino extracomunitario abbia già ricevuto l’invito a presentare la domanda alla questura competente. Casi in cui si continua ad applicare la vecchia disciplina.

Le norme sovraordinate alla legge ordinaria

Detto questo però la Cassazione chiarisce che il rispetto alla vita privata e familiare, anche dopo il decreto Cutro, resta tutelato, oltre che dal sopravvissuto articolo 5 del testo unico immigrazione, soprattutto dalle norme sovraordinate alla legislazione ordinaria.

A garanzia dei diritti fondamentali, come la vita privata e familiare, c’è infatti l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. A garanzia dei diritti inalienabili «connessi alla dignità della persona e al diritto a svolgere la propria personalità nella formazioni sociali», c’è anche la nostra Carta costituzionale. Che, come la Convenzione, prevale sulle norme ordinarie.

