Decreto cybersicurezza, golden power più forte di Andrea Gagliardi

Via libera dell’Aula del Senato al decreto in materia di sicurezza cibernetica. Il provvedimento contiene anche norme sul golden power, in relazione tra l'altro alle tecnologie 5G. Nel corso dell’esame da parte dell'Assemblea è stato approvato un emendamento del Governo relativo alle competenze in materia cibernetica del ministero dell'Interno. Approvato anche un emendamento di correzione formale della relatrice, Maria Laura Mantovani (M5S) all'articolo sul golden power. Il decreto legge, che deve essere convertito entro il 20 novembre, torna in terza lettura alla Camera.