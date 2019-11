Decreto cybersicurezza / I soggetti coinvolti

(Lev - stock.adobe.com)

Tutti i soggetti in questione saranno identificati da un Dpcm (decreto del presidente del Consiglio dei ministri). Chi rientra in questo perimetro ha obblighi specifici di sicurezza informatica. Per evitare, per esempio, l'acquisto di un prodotto o di un sistema in grado di di produrre o agevolare un attacco. In particolare, nel corso dell'esame alla Camera è stato specificato, tra le altre cose, che potranno essere ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica anche operatori pubblici e privati purché abbiano una sede nel territorio nazionale. È stato anche precisato che l'individuazione dei soggetti da includere nel perimetro avverrà sulla base di un criterio di gradualità, tenendo conto dell'entità del pregiudizio per la sicurezza nazionale.