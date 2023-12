Decreto editoria Sicilia, conto alla rovescia per i contributi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sarà Irfis FinSicilia, la finanziaria regionale totalmente controllata dalla Regione, a gestire le erogazioni dei contributi all’editoria regionale. Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana (avvenuta venerdì) entra nella fase operativa il decreto dell’assessore all’Economia Marco Falcone che destina al settore una dote di 2,2 milioni: previste agevolazioni concesse sotto forma di contributi a fondo perduto utilizzabili per fabbisogno di capitale circolante e/o investimenti.

Cosa prevede il decreto

«Irfis FinSicilia entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto provvede, previa approvazione da parte dell’assessorato per l’Economia, alla pubblicazione di apposito avviso, contenente termini e modalità per la presentazione delle istanze da parte dei richiedenti i contributi» si legge. Questi i criteri per l’assegnazione delle somme: il 2% ai quotidiani cartacei; il 4% a iniziative editoriali cartacee di diversa periodicità; il 50% ad iniziative editoriali online; il 12% ad emittenti radiofoniche; il 32% ad emittenti televisive. «L’importo dell’agevolazione– si legge ancora – non può, in nessun caso, essere superiore al 75% del fatturato registrato dal soggetto richiedente nell’anno 2022 depurato di eventuali altri ricavi non rivenienti dall’attività editoriale, e relativo all’attività svolta nel territorio della Regione Siciliana. Le agevolazioni dovranno essere concesse nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato».

Gli impegni della Regione siciliana

Il decreto è solo un primo passo della Regione sulla strada di un intervento organico di sostegno al settore: «Per affrontare le difficoltà dell’editoria siciliana, il nostro intento è quello di rendere sempre più strutturali le misure di sostegno economico varate dalla Regione. La crisi dell’editoria – dice l’assessore – impoverisce le aziende e rende sempre più precario il lavoro giornalistico, ma soprattutto ha un impatto sulla qualità dell’informazione che è alla base del dibattito civile e democratico di ogni giorno. Agli stanziamenti voluti oggi dal governo Schifani ne seguiranno altri in futuro, ancorati a criteri di salvaguardia occupazionale, ma anche alla spinta innovativa e al rilievo di imprese e testate, aiuti concertati con tutti gli attori del settori».

L’apprezzamento della Fieg

Un intervento, quello siciliano, cui guardano con attenzione gli editori: «Le misure varate dalla Regione Sicilia, l’attuale e quella analoga di sostegno al settore già operativa, garantiscono un finanziamento a fondo perduto alle imprese editoriali siciliane, cartacee, online e radiotelevisive, per tutelare il pluralismo e l’occupazione del settore e costituiscono un esempio – ha affermato nei giorni scorsi il presidente della Fieg Andrea Riffeser Monti – di come le istituzioni regionali possano concretamente contribuire alla salvaguardia dell’editoria giornalistica e del diritto all’informazione delle comunità locali. Auspichiamo che i presidenti di altre regioni seguano l’esempio della Regione siciliana, anche considerato che il disegno di legge di Bilancio ha ridotto considerevolmente il sostegno all’editoria».

Gli editori digitali siciliani: «Ora pensiamo a una legge»

Certamente soddisfatti ma con un occhio alla prospettiva del settore i circa 50 editori che fanno parte in Sicilia della Federazione editori digitali di cui è presidente Sebastiano Di Betta: «Gli editori associati alla Federazione editori digitali ringraziano il governo Schifani e tutta la maggioranza parlamentare che lo sostiene – dice Di Betta –. Consideriamo musica per le nostre orecchie le dichiarazioni lungimiranti dell’assessore all’Economia della Regione siciliana Marco Falcone e ci rendiamo disponibili al confronto istituzionale con tutte le forze di maggioranza e opposizione. Riteniamo opportuno estendere il dibattito sull’esigenze dell’industria dell’editoria a tutte le forze politiche che popolano il parlamento più antico di Europa». Secondo gli editori digitali siciliani, «è assolutamente necessario legiferare in materia al fine di rilanciare tutta la filiera non soltanto a difesa degli operatori del settore, ed in primis dei giornalisti da anni mortificati, ma soprattutto a tutela del tessuto imprenditoriale siciliano ed italiano che grazie all’editoria riesce ad affermarsi nei mercati mondiali. Riteniamo inderogabile l’istituzione di un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, aperto alle associazioni datoriali che difendono il diritto all’informazione delle comunità locali».