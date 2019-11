Decreto fiscale / Appalti, si allenta la stretta sulle ritenute con la comunicazione alle Entrate

(Tommy - stock.adobe.com)

Tutti i partiti di maggioranza e opposizione propongono o l’abolizione o la riscrittura dell’articolo 4 sulle ritenute negli appalti. A spuntarla potrebbe essere un emendamento del Pd. Tre i pilastri su cui si basa il correttivo, come anticipato dal Sole 24 Ore del 12 novembre. Obbligo di comunicazione con tutti i dati di contratto di appalto e subappalto da inviare alle Entrate entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Controlli mirati del Fisco sulle imprese in vita da meno di due anni. Introduzione di una pena da uno a 5 anni per gli omessi versamenti di ritenute superiori a 50mila euro nell’ambito dei contratti di appalto.