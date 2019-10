Decreto fiscale: contributo di 30 euro per i dispositivi anti-abbandono in auto Il decreto attuativo, nonostante il tam tam mediatico, non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di Nicoletta Cottone

Seggiolini anti abbandono: ecco le nuove regole

2' di lettura

Un contributo di 30 euro per acquistare dispositivi di allarme anti abbandono collegati ai seggiolini dei bambini nelle auto. La bozza del decreto legge fiscale collegato alla manovra segnala che le agevolazioni fiscali previste dalla legge 117/2018 che istituisce l’obbligo di dispositivi antiabbandono sono concesse anche nella forma di contributo. La legge è stata varata lo scorso anno per scongiurare eventi con tragici finali, con genitori che per una amnesia transitoria dimenticano di avere i figli a bordo e, invece di accompagnarli all’asilo, li lasciano in auto. Anche sotto il sole.

GUARDA IL VIDEO - Seggiolini anti abbandono: ecco le nuove regole

I fondi a esaurimento per l’incentivo

Per incentivare l'acquisto di dispositivi di allarme la disposizione prevede un contributo di 30 euro per ciascun allarme acquistato, fino a esaurimento dei fondi stanziati. I fondi a disposizione sono pari a 15,1 milioni per il 2019 e a un milione per il 2020.

Quanto costa un dispositivo antiabbandono

Il dispositivo antiabbandono può essere integrato nel seggiolino fin dall’acquisto. Può anche essere una dotazione di base del veicolo (come l’allarme per le cinture di sicurezza non allacciate) o può essere un sistema indipendente. I prezzi dei dispositivi indipendenti attualmente in commercio vanno dai 40 ai 75 euro. Devono essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione europea. Gli apparecchi, fre le altre, devono accendersi automaticamente senza operazioni aggiuntive da parte del genitore e devono avere un sensore che riconosca la presenza del bambino.

LEGGI L’ARTICOLO - Seggiolini anti abbandono: «Un dispositivo costa come qualche pacchetto di sigarette»