Decreto fiscale / Formazione lavoro per i ragazzi con disabilità

(WavebreakmediaMicro - stock.adobe.com)

I redditi da borse lavoro percepiti da ragazzi con disabilità di età non superiore a 24 anni per tirocini, stage, percorsi di avvicinamento al mondo del lavoro non devono essere calcolati ai fini delle detrazioni per figli a carico se non superano 7.500 annui. Estensione anche alle auto elettriche e ibride le agevolazioni fiscali già previste in favore delle persone con disabilità per l’acquisto di auto a benzina o diesel. Sono i due emendamenti a firma di Lia Noja di Italia Viva.