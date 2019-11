Decreto fiscale / Giochi: Preu dal 9 al 10% sulle videolottery

Videlottery più costose per disincentivare il settore dell’azzardo e premiare chi le dismette nei propri locali. È l’obiettivo dell’emendamento di Davide Zanichelli e Luca Migliorino (M5S) che aumenta il Prelievo erariale unico sulle videolottery dal 9 al 10 per cento. «L’azzardo è un moltiplicatore economico negativo e ciò che genera danni sociali ed economici ai settori produttivi - osservano - va disincentivato guidando il settore verso la riconversione. Al contempo premiamo chi dismette le videolottery con forme di gioco sane». In sostanza, secondo i deputati pentastellati, «più flipper e calcio balilla e meno slot e Vlt».