Decreto fiscale / Moratoria sanzioni su seggiolini antiabbandono

(12386)

Far slittare le multe per chi non ha in auto i seggiolini o i dispositivi anti abbandono per i bambini che non hanno ancora compiuto i 4 anni di età. È quanto chiedono due emendamenti al decreto fiscale, presentato uno dal Pd e l’altro dal M5s. Le due proposte di modifica, presentate in commissione Finanze alla Camera, propongono una decorrenza diversa: i democratici chiedono di far partire le sanzioni dal 6 marzo 2020, i Cinque stelle propongono di far slittare le multe al primo giugno 2020.