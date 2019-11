Decreto fiscale / Proroga delle sanzioni per la lotteria scontrini

(12386)

Da tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione è stata proposta la proroga al primo luglio dell’applicazione delle sanzioni per commercianti ed esercenti che non accettano il codice fiscale (o il codice giocata), non consentendo così al cliente di partecipare alla lotteria degli scontrini.