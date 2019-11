Decreto fiscale, riammesso emendamento su Iva ridotta per gli assorbenti La proposta di modifica era stata giudicata inammissibile dalla commissione Finanze della Camera. Riammesso anche il bonus airbag per le moto

Manovra, Boccia: abbassare Iva al 22% su assorbenti e pannolini

La commissione Finanze della Camera, in occasione della presentazione dei ricorsi dopo il vaglio di ammissibilità, ha riammesso l’emendamento al dl fisco che chiede di tagliare l’Iva sugli assorbenti dal 22 per cento al 10 per cento. L’emendamento, a prima firmataria Laura Boldrini, è presentato da 32 deputate di maggioranza e opposizione. La proposta di modifica mercoledì era stata giudicata inammissibile.

Sono circa 900 gli emendamenti presentati al dl Fisco. La presidente della commissione, Carla Ruocco, ha stimato che alla fine gli emendamenti che avranno passato il vaglio dell'ammissibilità saranno fra i 600 e i 700. Le votazioni in commissione Finanze dovrebbero iniziare lunedì.

Riammesso emendamento per agevolazioni airbag moto

La stessa commissione Finanze della Camera ha riammesso l'emendamento al dl fisco che chiede agevolazioni per l'acquisto di airbag per le moto e motorini. A presentare l'emendamento, che prevede un bonus fino a 250 euro, è stato il deputato Cinque Stelle Nunzio Angiola.

Torna emendamento +E: giù Iva su acquisti ricerca

Recuperato anche l'emendamento al decreto legge fisco, prima firma Riccardo Magi (+Europa), che chiede l’introduzione di un’esenzione dall’Iva per reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie se acquistati dalle Università, dagli Enti

pubblici di Ricerca, dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e dagli Enti di Ricerca privati senza finalità di lucro.

Inammissibili emendamenti scudo penale per l'ex Ilva

Tra gli emendamenti giudicati inammissibili, quelli presentati da Italia

Viva e Forza Italia per reintrodurre lo scudo penale per l’ex Ilva. La motivazione sarebbe l'estraneità di materia. Sia l'emendamento di FI sia quello di Iv chiedevano la reintroduzione dell'esonero «da responsabilità penale e amministrativa per le condotte di attuazione del Piano ambientale di Ilva».