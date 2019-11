Decreto fiscale / Riapertura rottamazione cartelle e pace fiscale su avvisi bonari

La Lega propone di riaprire la rottamazione delle cartelle esattoriali estendendola anche ai crediti affidati agli agenti della riscossione nel corso del 2018. Non solo, il Carroccio punta anche a una riapertura della sanatoria sulle liti pendenti. Il Partito democratico, invece, propone di estendere la pace fiscale (quindi con lo sconto di sanzioni e interessi) anche agli avvisi bonari: la norma si applicherebbe anche «qualora vi sia una procedura di rateizzazione in corso, alla data di entrata in vigore del decreto, da parte dell'agenzia delle Entrate, per le quali non risultino scadute più di due rate consecutive» e con un provvedimento sempre delle Entrate verrebbero stabilite le modalità per il rispristino in bonis e il prolungamento della rateazione.