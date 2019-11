Decreto fiscale / Zone economiche speciali

Allargare il perimetro delle Zone economiche speciali (Zes). In questo modo i ministeri, quando lo riterranno opportuno, potranno attivare le Zes nelle regioni anche laddove esistano una o più zone depresse o sottoutilizzate, e non più soltanto in quelle meno sviluppate o in transizione, come avviene oggi. È la proposta del deputato M5S Alvise Maniero, membro della commissione Finanze della Camera.