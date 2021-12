Decreto fisco - lavoro, tutte le novità: dalle cartelle all’assegno per i genitori separati

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dalla mini proroga delle cartelle al 9 dicembre (con “tolleranza” fino al 14 dicembre) relative alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio agli immobili della Chiesa esentati dalla Tari, all’assegno per i genitori separati. È giunto il via libera delle commissioni Finanze e Lavoro del Senato al Dl in materia di fisco e lavoro (si veda anche Il Sole 24 Ore del 1 dicembre). Approvato il mandato ai relatori, Emiliano Fenu (M5S) e Mauro Laus (Pd). L’avvio della discussione generale sul provvedimento in Aula è previsto oggi alle 12,30.

La mini proroga delle cartelle

Arrivano nove giorni in più per il pagamento della rottamazione-ter e del saldo e stralcio, che era previsto alla fine di novembre. Il governo ha messo un freno alle richieste dei partiti, che spingevano uniti per far slittare il termine al 2022, e alla fine nel dl fiscale ha fissato il termine al 9 dicembre, destinato ad arrivare al 14 con i cinque giorni di tolleranza. Ci sarà anche più tempo, fino al 16 gennaio 2022, per pagare gli avvisi bonari in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 che avrebbero dovuto essere effettuati entro il 16 settembre 2020 o, in caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020 ma la cui riscossione è stata sospesa per la pandemia. Stop ai ricorsi sugli estratti di ruolo.

Niente Tari per la Chiesa

In direzione contraria rispetto a una recente sentenza della Cassazione i senatori hanno poi approvato un emendamento del Pd che esenta la Chiesa dal pagamento della tassa sui rifiuti. Niente più Tari per le basiliche di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore, di San Paolo e altri edifici, fra cui il palazzo pontificio di Castel Gandolfo, l’Università Gregoriana, i due palazzi di Sant’Apollinare e la Casa degli esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo.

Salvini, approvato assegno per genitori separati

L’emendamento della Lega a prima firma Matteo Salvini per l’istituzione di un fondo per genitori separati entra nel dl fiscale approvato nella notte dalle commissioni Finanze e Lavoro. «È stato, finalmente e definitivamente, approvato in Commissione il mio emendamento per aiutare i genitori separati messi in crisi dalle conseguenze del Covid: riceveranno un aiuto economico fino a 800 euro al mese per pagare l’assegno di mantenimento a figli o ex coniugi, in caso di difficoltà economiche. Dalle parole ai fatti», ha detto il leader della Lega Matteo Salvini.

Assegno di invalidità con un reddito da lavoro fino a 4931,29 euro

In Commissione è stato approvato un emendamento che apre alla possibilità di cumulare l’assegno di invalidità con un reddito da lavoro fino a 4931,29 euro. Due sentenze della Cassazione avevano portato l’Inps a sospendere dal 14 ottobre l’erogazione dell’assegno d’invalidità a migliaia di disabili con redditi da lavoro. L’emendamento specifica che il requisito di inattività lavorativa è soddisfatto qualora l’invalido parziale «svolga attività il cui reddito risulti inferiore al limite di cui all’articolo 14 septies del dl 663 del 1979».