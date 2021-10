Ok al decreto fiscale: 100 milioni per ecobonus auto e stretta sulla sicurezza. Tensione su Reddito di cittadinanza

Ascolta la versione audio di questo articolo

Via libera del governo al decreto fisco - lavoro. La riunione del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi è iniziata dopo quasi due ore e un quarto di ritardo. Uno slittamento dovuto, stando a quanto hanno spiegato fonti di governo, a un confronto con le Regioni sulle misure relative alla sicurezza sul lavoro, ovvero le norme per arginare infortuni e morti bianche. In particolare, si sarebbe discusso del ruolo dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) rispetto alle Asl.



Un provvedimento (“Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”) quello approdato sul tavolo del Consiglio dei ministri che ha in pancia le nuove norme sulla sicurezza del lavoro e sul fisco. Una soluzione che consente di agevolare i lavori parlamentari di esame e conversione del provvedimento, considerato anche l’imbuto che rischia di delinearsi alla Camera e al Senato con la sessione di bilancio e le riforme in ambito Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lunedì 18 ottobre è invece atteso sul tavolo del Governo il Documento programmatico di bilancio, che costituisce l’ossatura della manovra.

Ecobonus automotive: rifinanziato il fondo con 100 milioni

Nell’ambito del provvedimento è stato rifinanziato per il 2021 con 100 milioni di euro (una cifra inferiore rispetto a quella indicata nelle bozze precedenti del decreto, con stime che in quel caso variavano da 200 a 300 milioni) il fondo ecobonus per l'acquisto di veicoli a basse emissioni. In particolare, le nuove risorse vengono ripartite destinando 65 milioni di euro per incentivare l'acquisto di veicoli M1 compresi nella fascia di emissione 0-60 g/km CO2, 20 milioni per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 o M1 speciali, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici. Per i veicoli M1 compresi nella fascia 61-135 g/km CO2 sono invece stanziati 10 milioni di euro. Infine 5 milioni di euro sono destinati all'acquisto di veicoli di categoria M1 usati con emissioni comprese tra 0-160 g/km CO2.

Provvedimento omnibus

Il risultato è che il decreto che ha registrato il semaforo verde dell’esecutivo ha dunque la sostanza di un “omnibus” (si veda anche Il Sole 24 Ore del 15 ottobre). Il provvedimento ha infatti in pancia le nuove misure sulla sicurezza del lavoro, a cominciare da un potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e da un rafforzamento delle sanzioni, per passare alla proroga di altre 13 settimane della Cig Covid (fino al 31 dicembre), alla quarantena equiparata a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento per tutto il 2021. Nella bozza del provvedimento approdato sul tavolo del Cdm c’è anche il rifinanziamento del fondo per coprire la Cig Alitalia e quello del Reddito di cittadinanza.

Rdc: braccio ferro in Cdm, richiesta modifica ma muro M5S-Pd con sostegno Draghi

Ed è proprio su quest’ultimo punto che si è acceso il dibattito in Cdm. I ministri Giancarlo Giorgetti (Lega), Renato Brunetta (Fi) e Elena Bonetti (Iv), avrebbero chiesto di modificare profondamente il testo, cavallo di battaglia del M5S. Il ministro grillino Stefano Patuanelli avrebbe difeso a spada tratta la misura, trovando l’appoggio del ministro dem Andrea Orlando ma anche del premier Mario Draghi. Alla fine, hanno riferito fonti presenti al Cdm, l’impianto del reddito di cittadinanza non è stato modificato.