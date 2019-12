Rivoluzione Rc auto: tutta la famiglia paga il premio con la classe migliore (anche sulle moto) Dalle maglie del decreto fiscale esce una rivoluzione per l’Rc auto. Grazie a un emendamento a prima firma Andrea Caso, si potrà beneficiare della fascia assicurativa più bassa fra tutti i veicoli di proprietà del nucleo familiare di Nicoletta Cottone

Arriva l'Rc auto familiare anche per scooter e moto

2' di lettura

Dalle maglie del decreto fiscale esce una rivoluzione per l’Rc auto. Grazie a un emendamento a prima firma Andrea Caso, napoletano, esponente del M5s, si potrà beneficiare della fascia assicurativa più bassa fra tutti i veicoli di proprietà del nucleo familiare, anche per moto e scooter.

La norma esistente e la modifica

Il codice delle assicurazioni, all’articolo 134, già prevedeva che nelle famiglie si potesse acquisire per la stessa tipologia di veicolo, la classe di merito più favorevole rispetto a quella dell’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato .

Ora la possibilità viene estesa ai casi di rinnovo di contratti già stipulati, purchè in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 anni, in base alle risultanze dell’attestato di rischio. E vale anche per diverse tipologie di veicoli, dunque anche per moto e scooter della famiglia.

Una boccata d’ossigeno per le famiglie italiane

«Abbiamo dato una boccata di ossigeno alle famiglie italiane. L’emendamento approvato è parte di una proposta di legge incardinata in commissione Finanze ed è un primo passo per un Rc auto più equo», spiega al sole24ore.com il deputato pentastellato Andrea Caso. «Avrà un notevole impatto - spiega ancora Caso - sull’economia delle famiglie: stimiamo un risparmio fra il 3o e il 40% sulle polizze Rc auto».

Si applica anche alle polizze in fase di rinnovo

«Si tratta di una enorme evoluzione che non sarà applicabile solo alle nuove polizze, ma anche a quelle in fase di rinnovo. Un primo passo per abbattere le discriminazioni fra Nord e Sud nell’Rc auto».