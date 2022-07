Decreto flussi 2021 al rallentatore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Procede a rilento l'assunzione dei lavoratori stagionali extra Ue nei settori dell’agricoltura e del turismo, prevista dal decreto flussi 2021, varato a dicembre scorso. Dagli ultimi dati forniti dal ministero del Lavoro emerge che al 13 giugno rispetto ai 42mila lavoratori stagionali previsti dal decreto flussi 2021, i nulla osta consegnati erano stati solo 4.878 e i visti di soggiorno 556.

Secondo le associazioni imprenditoriali nelle ultime settimane, grazie anche alle semplificazioni introdotte dal decreto legge n.73 del 21 giugno, la situazione è migliorata e Coldiretti stima che circa 10mila stagionali abbiano cominciato a lavorare. Un numero che resta però molto basso vista la grave carenza di manodopera di cui soffrono sia l’agricoltura sia il turismo.

La situazione

Anche se in forte aumento, le quote di lavoratori extra Ue previste dal decreto flussi 2021 erano comunque inferiori alle esigenze. Il Dpcm ha stabilito infatti l’ingresso di 42mila stagionali e di 27.700 non stagionali per un totale di 69.700 lavoratori, contro i 30.850 previsti dal 2015 in poi.

Solo per gli stagionali, le domande presentate al click day del 1° febbraio sono state quasi 99mila (205mila le richieste totali). Numeri che, insieme alla mancanza di personale, avevano indotto la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ad ipotizzare quote ancor più elevate per il decreto 2022. Ma, vista la delicatezza della materia, la decisione verrà probabilmente rinviata al Governo che nascerà dopo le elezioni.

Impedimenti burocratici stanno però rallentando anche le procedure relative al decreto flussi 2021. Dopo la domanda devono essere rilasciati prima il nulla osta al lavoro subordinato e, poi, il visto d’ingresso da parte dei consolati dei Paesi di provenienza. Quindi, il lavoratore entra in Italia e viene sottoscritto il contratto di soggiorno per lavoro. «Da metà aprile problemi con il programma informatico hanno bloccato gli iter - dice Romano Magrini, responsabile lavoro e immigrazione di Coldiretti -. A fine giugno il ministero dell’Interno ha adottato una soluzione tampone che prevede la trasmissione via Pec dei nulla osta ai consolati ma questo sistema sta rallentando il rilascio dei visti».