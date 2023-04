Decreto flussi: dalla Campania quasi la metà delle 252mila domande

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dalle 9 del 27 marzo - il click day del decreto flussi 2022 - sono oltre 252mila le istanze trasmesse dai datori di lavoro per l’ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale. Le quote previste dal provvedimento sono 82.705 ( di cui 44mila delle quali riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale e 38.705 unità per gli ingressi per motivi di lavoro non stagionale e autonomo.

Campania al top con 109mila domande

I dati trasmessi dal Viminale dicono che il maggior numero di istanze riguarda la Campania (109.716), seguita da Lazio (20.879) e Veneto (20.661). Si sta già procedendo a distribuire gradualmente, per ambito provinciale a ciascuno Sportello unico per l’immigrazione, le domande presentate dai datori, che hanno indicato il nominativo di ciascun lavoratore, nel rispetto delle nazioni di provenienza riportate dal decreto flussi, e il relativo settore di impiego. Le istanze verranno istruite - tramite un sistema informatico dedicato - nel rispetto dell’ordine cronologico e nel limite delle quote che saranno comunicate in via telematica dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. La procedura, completamente informatizzata, assicura, sostiene il Viminale, «snellezza e rapidità ad utenti e amministrazioni coinvolte».

La classifica a livello provinciale

A livello provinciale i numeri più rilevanti interessano Napoli (68.034), Salerno (19.837), Caserta (17.828), Roma (10.473). Fra le province del nord si segnalano Verona (9.947) e Milano (6.905).

Domande per lavoro stagionale a quota 151mila

Le domande per lavoro stagionale sono 151.502, di cui soltanto 303 per stagionali pluriennali: in particolare le province che per questa tipologia hanno ricevuto più istanze sono Napoli (40.513), Salerno (14.056) e Caserta (12.993).

Edilizia settore più richiesto per il lavoro subordinato

Le domande di lavoro subordinato non stagionale sono 96.215 e riguardano principalmente le province di Napoli (27.488), Roma (7.451) e Milano (6.068). Il settore produttivo maggiormente richiesto nell’ambito del lavoro subordinato non stagionale, tra quelli previsti dal decreto flussi 2022 - autotrasporto, edilizia, turistico/alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare e cantieristica navale - è quello dell’edilizia con il 70,72%, seguito dal turistico/alberghiero (8,41%) e dall’alimentare (8.22%). In merito alla nazionalità, il 46,13% delle domande indicano lavoratori del Bangladesh, il 18,17% dell’India e il 18,02% del Marocco.