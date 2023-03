Decreto flussi, le imprese chiedono 120mila posti in più: ecco dove c’è maggiore richiesta

Di fatto: ecco in sintesi un quadro della situazione nei settori che più utilizzano personale immigrato

Coldiretti: mancano 100 lavoratori nei campi

A chiedere un ulteriore provvedimento per consentire nuove quote di ingresso è la Coldiretti che stima in 100 mila lavoratori la manodopera mancante nelle campagne in vista della primavera. Anche Confagricoltura sottolinea che per i raccolti e i lavori agricoli mancano circa 100mila lavoratori e che nonostante l’aumento dei flussi la quota di 44.000 stagionali, metà dei quali riservati alle associazioni datoriali agricole, non è sufficiente e rischia di compromettere la raccolta e le lavorazioni essenziali di frutta e ortaggi. Occorre almeno il triplo, dice l’associazione, di manodopera disponibile ed adeguatamente qualificata.

Non si immagina di poter coprire tutti i 100mila posti che mancano con il decreto flussi ma nel settore un terzo della manodopera è straniera e la percentuale è in crescita a fronte della caduta dell’interesse dei residenti verso questi lavori. Solo in Veneto, secondo la Cia, servono altri 10mila lavoratori. Per la Coldiretti, a soffrire maggiormente sono le regioni dove è richiesto un grande impegno di manodopera come il Trentino, soprattutto per la raccolta delle mele, o il Veneto per la raccolta degli ortaggi e delle fragole, ma anche il Friuli Venezia Giulia, il Lazio o la Campania

Alberghi e servizi turistico-recettivi

Negli alberghi lavorano circa 180mila persone nel momento di minimo afflusso (febbraio) e circa 380mila in quello massimo tra luglio e agosto. Secondo Federalberghi da qui all’estate serviranno circa 200mila persone. È probabile che ci possano essere difficoltà di reperimento per 40mila persone. I lavoratori stranieri sono in media uno sui quattro con percentuali che al Nord arrivano al 40%.

Pubblici esercizi

Fino ad agosto potrebbero servire nel complesso 235mila persone con una difficoltà di reperimento per circa 70mila. Un ampliamento degli ingressi potrebbe favorire l’occupazione in questo settore di circa 50-60mila stranieri.