Decreto Genova attuato a metà: mancano 12 decreti (6 già scaduti) Manca all’appello l’attuazione della nuova Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture, nonché le attività di monitoraggio e prevenzione di Andrea Marini

2' di lettura

Decreto legge su Genova attuato solo a metà. Dei 26 provvedimenti attuativi previsti, a quasi dieci mesi dall’entrata in vigore del Dl (e a quasi otto dall’entrata in vigore della legge di conversione) ne mancano all’appello ancora 12, di cui 6 sono gia scaduti. Se molte misure importanti hanno avuto il disco verde praticamente da subito (a partire da quelle per la ricostruzione del ponte Morandi, i rimborsi, nonché le misure per il terremoto di Ischia e per quello del 2016) manca all’appello, per esempio, tutta l’attuazione della nuova Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture, nonché le attività di monitoraggio e prevenzione.

L’agenzia per la sicurezza

Con la crisi di governo, sulle norme del decreto Genova ancora da varare cade una grossa incognita. Manca l’attuazione che riguarda la nuova Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali: dalla nomina del direttore, fino all’adozione dello statuto, nonché la data di inizio della attività della nuova organizzazione.

Monitoraggi delle criticità

In tema di sicurezza delle opere pubbliche, devono essere ancora varati due decreti ministeriali: il primo con le modalità con cui le amministrazioni che detengono dati di un’opera pubblica rendono disponibili i servizi informatici; il secondo con le modalità per i gestori delle infrastrutture stradali e autostradali con cui fornire i dati al ministero per il monitoraggio per la sicurezza delle infrastrutture in condizioni di criticità.

Le nuove assunzioni al ministero

Non è stato ancora pubblicato il decreto del ministero delle Infrastrutture per rimodulare la dotazione organica in vista dell’assunzione a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2019, di 110 unità di personale, a seguito delle nuove attività di controllo della rete infrastrutturale.

Sicurezza nelle gallerie

Già scaduto dal 19 gennaio il decreto con i requisiti minimi di sicurezza delle gallerie sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, con relativi obblighi dei soggetti gestori e sanzioni in caso di inosservanza. Scaduto sempre dal 19 gennaio il decreto che deve dare le disposizioni sul finanziamento di progetti per la sicurezza delle infrastrutture stradali nell'area di Genova.