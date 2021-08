Decreto grandi navi: 10 milioni per ricollocare i lavoratori di aziende fallite

4' di lettura

Il decreto grandi navi tutela Venezia e l’economia. «La scelta che è stata fatta con il decreto “grandi navi” è stata quella di conciliare la tutela di Venezia, patrimonio dell’Unesco, con la salvaguardia del tessuto economico del territorio. Con questo provvedimento proteggiamo Venezia, la sua bellezza e il suo valore, ma certo imponiamo all’economia del territorio, imprese e lavoratori, un notevole sacrificio». Lo ha detto il senatore Vincenzo D’Arienzo (Pd), relatore del provvedimento, nell’illustrare in aula al Senato il decreto ’grandi navi’. Con l’illustrazione degli emendamenti è ripreso l’esame del decreto grandi navi dopo la sospensione per permettere alla commissione Bilancio di esprimere i pareri. La presidenza di palazzo Madama ha dichiarato inammissibili quattro proposte di modifica.

Risorse per supportare la fase transitoria

Il testo prevede una fase transitoria che dura fino al 2026. «E il governo ha previsto a questo fine risorse per supportare questa fase transitoria - ha ricordato D’Arienzo - anche attraverso ristori per gli operatori economici coinvolti, penalizzati dalla scelta. È evidente che si tratta di una scelta emergenziale. Che deve tenere insieme salvaguardia di Venezia e economia del territorio. Credo che il Senato abbia lavorato con saggezza ed equilibrio, cercando di stabilire tappe temporali, in modo che la transizione sia graduale e governata».

Collaborazione trasversale fra i gruppi per le modifiche

Collaborazione trasversale fra i partiti nel corso dei lavori nelle commissioni Lavori pubblici e Lavoro del Senato, come hanno sottolineato i due presidenti pentastellati Mauro Coltorti e Susy Matrisciano. «Abbiamo introdotto e votato, con l’apporto di tutti i gruppi - hanno sottolineato - diversi emendamenti che integrano a 40 milioni di euro euro per il 2021 e 30 milioni per il 2022 la cifra stanziata inizialmente dal governo per i ristori in favore delle compagnie di navigazione, dei gestori del terminal crociere e dei lavoratori che purtroppo subiranno uno stop o una riduzione del reddito d’impresa e conseguentemente una crisi occupazionale». Obiettivo allargare la platea dei beneficiari, «andando a coprire anche i lavoratori dell’indotto e delle attività collegate al comparto della crocieristica. Agli interventi saranno realizzati dopo la verifica delle conseguenze delle opere sulla geomorfologia ed idrogeologia dei settori prospicienti della laguna».

Passi in avanti sulle politiche del lavoro

Il senatore Emilio Floris (Fi), correlatore del decreto legge su Venezia, ha ricordato la difficoltà di incrocio di materie diverse nel provvedimento. «un decreto - ha detto - che prevede non solo un provvedimento sull’attraversamento delle grandi Navi nei canali di Venezia, ma anche misure urgenti per la tutela del lavoro. Auspico che in futuro si riesca a raccogliere l’invito del presidente Mattarella sulla necessità di esaminare provvedimenti omogenei per materia, specie se si tratta di decreti legge. Sulla parte che riguarda il lavoro, credo che abbiamo fatto con questo provvedimento passi in avanti notevoli sulle politiche attive e passive del lavoro. Credo che dovremo in futuro impegnarci a fondo per favorire la formazione continua in vista sia della prima occupazione sia di un eventuale cambio di lavoro».

Per l’ex Ilva 705 milioni per la continuità di impianto

Via libera dell’Aula del Senato a un emendamento, riformulato dal Governo, a prima firma Luigi Vitali, Agostino Santillo (M5S), Stefano Collina (Pd) che autorizza Invitalia a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci nel limite massimo di 705 milioni per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell’impianto siderurgico di Taranto della società Ilva. Inoltre Invitalia viene autorizzata alla costituzione di una società con capitale sociale entro un tetto massimo di 70 milioni per condurre analisi di fattibilità finalizzate alla realizzazione e gestione di un impianto per la produzione del preridotto - direct reduced iron. La città, ha detto Luigi Vitali, che ha proposto l’emendamento con i colleghi Mallegni, Pittella e De Poli «non deve essere abbandonata a se stessa e il mio impegno sarà continuo nel rappresentare con strumenti idonei le problematiche dell’impianto».