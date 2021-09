Decreto green pass bis / Certificato obbligatorio su aerei, treni e autobus a lunga percorrenza

Dal 1° settembre è necessario il green pass per i voli aerei, per salire sui treni a lunga percorrenza, ossia l’alta velocità e gli Intercity (compresi gli Intercity notte). Sugli autobus di linea che collegano Regioni diverse, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti.

