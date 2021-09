Decreto green pass bis / Green pass di 72 ore con tampone molecolare

Tra le più importanti novità introdotte in commissione, l’estensione della validità del tampone molecolare che diventa di 72 ore - non più 48 ore come per i test rapidi antigenici - ai fini del green pass. Prevista anche la fornitura obbligatoria di mascherine FFP2 e FFP3 al personale che lavora nelle scuole dell’infanzia.

