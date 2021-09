Decreto green pass bis / Ai migranti irregolari vaccinati un certificato provvisorio

Passo avanti per gli immigrati irregolari (senza permesso di soggiorno) muniti di tesserino Stp (Straniero temporaneamente presente), che dà diritto alle cure ambulatoriali urgenti e alla profilassi vaccinale. Finora le norme non prevedevano per loro il rilascio del green pass dopo la vaccinazione. Ora è prevista invece l'assegnazione «ove possibile di una certificazione verde COVID-19 provvisoria o, in alternativa, un codice a barre personale in modo da garantire l’identificazione univoca della persona vaccinata anche mediante mezzi informatici». Il tutto per «garantire l’accesso alle mense e ai servizi sociali».

