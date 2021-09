Decreto green pass bis / Opzione dad solo nelle zone rosse

Le attività dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado si svolgono in presenza. Sono possibili deroghe all'attività in presenza, fino al 31 dicembre 2021 (attuale termine dello stato di emergenza), solo in zona rossa e nei casi di «eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus o di sue varianti nella popolazione scolastica». È stata eliminata dal testo questa opzione per le zone arancioni. Le attività delle università sono svolte prioritariamente in presenza

2/11 4/11 Menu