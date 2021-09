Decreto green pass / No obbligo certificato a matrimoni per under 12

Si chiarisce che i minori di 12 anni sono esentati da obbligo di green pass per partecipare a matrimoni e comunioni. Così come per tutte le altre attività per le quali erano già esplicitamente esentati a norma di legge, come i ristoranti e le piscine al chiuso, le palestre, i musei, i teatri, i cinema ecc. In quanto si tratta di persone «escluse per età dalla campagna vaccinale».

