Decreto Infrastrutture / Arriva newco pubblica per la gestione delle autostrade

Tra gli emendamenti del governo approvati dalle commissioni riunite Ambiente – Trasporti, quello che prevede la costituzione di una nuova società controllata dal Mef e Mims: una “start-up” con un apporto complessivo di 52 milioni di euro per la gestione delle autostrade statali in regime di concessione mediante affidamenti in house. La società può, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, “anche in deroga” apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, “con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato” ovvero “acquisire partecipazioni in società di gestione di autostrade statali”. Dall’entrata in vigore del decreto Infrastrutture, con esclusivo riguardo alle autostrade statali a pedaggio, “le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni ad Anas S.p.A. sono trasferite” a questa nuova società. In arrivo anche una riforma dell’Anas, finalizzata a separare la gestione contabile delle attività pubbliche da quelle private, di mercato.

