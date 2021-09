Decreto Infrastrutture: arrivano parcheggi per mamme in gravidanza e famiglie con figli piccoli

4' di lettura

Parcheggi rosa per le donne in gravidanza, facilitazioni per il parcheggio di disabili, fondi alle Regioni per potenziare i controlli sui mezzi pubblici, investimenti in strutture ferroviarie e dighe. Il decreto Infrastrutture ha avuto il via libera del Consiglio dei ministri, con una raffica di novità che investono la vita quotidiana dei cittadini. Firmato dal ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, adegua il codice della strada ai cambiamenti della società, ma contiene anche molti altri articoli che riguardano la sicurezza dei trasporti, la facilitazione degli investimenti del Pnrr e la riorganizzazione del ministero di Giovannini. Ecco le novità.

Giovannini: «Un centro di ricerca e sviluppo per sostenere l’attuazione del Pnnr»

«Il provvedimento odierno semplifica le procedure per gli investimenti nelle infrastrutture, migliora la sicurezza e il funzionamento dei trasporti, tutelando maggiormente i diritti alla mobilità delle persone con disabilità e delle donne in gravidanza», spiega il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini. «Per sostenere l'attuazione del Pnrr alla luce dei processi di innovazione in atto nei settori di nostra competenza viene istituito all'interno del Mims un Centro di ricerca e di sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità, dell'innovazione tecnologica, con conseguente immissione di un nucleo di ricercatori e tecnologi che contribuiranno ad aumentare la qualità delle politiche di competenza del Ministero».

Loading...

Facilitazioni per il parcheggio di disabili

Se una persona disabile troverà il proprio posto riservato occupato, il testo prevede che potrà parcheggiare nelle strisce blu senza pagare. La novità rende nazionale una norma finora attuata da alcuni comuni. La nuova disposizione toglie incertezza ai disabili che devono volta per volta informarsi sul regolamento vigente in città.

Posti per donne in gravidanza e per famiglie con figli piccoli

Previste, poi, aree riservate per le donne in gravidanza e per le famiglie con bambini sotto i 2 anni. Le aree con il ’permesso rosa’ dedicato alle mamme in gravidanza o con bambini piccoli, avranno una normativa specifica che prevede la richiesta del ’permesso’ in comune

Aree riservate per bus scolastici, auto elettriche e scarico merci

Il comune potrà poi riservare parcheggi ai bus scolastici, alle auto elettriche, allo scarico di merci, che potranno essere anche limitate ad alcuni giorni e ore. Sanzioni aumentate, fino al raddoppio, per chi occupa queste aree senza averne diritto o se non ha chiesto un adeguato permesso.