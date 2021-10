Decreto Infrastrutture/ Bonus mille euro a under 35 percettori di Rdc per patente veicoli autotrasporto

Viene riconosciuto a favore dei giovani fino a 35 anni di età e dei percettori di reddito di cittadinanza o di ammortizzatori sociali, un contributo, pari a un importo massimo di 1.000 euro, a titolo di rimborso per le spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

12/19 14/19 Menu