Decreto Infrastrutture / Ciclomotori e macchine agricole possono diventare mezzi d’epoca

Per quanto riguarda i mezzi d’epoca e di interesse storico e collezionistico, vengono apportate modifiche volte a ricomprendere nella categoria anche ciclomotori e macchine agricole. A proposito di queste ultime, l'anzianità del mezzo è oggi fissata per legge in quarant'anni precedenti alla domanda di classificazione tra i veicoli storici e da collezione (anziché i 20 anni previsti per gli altri mezzi dal Dpr 495 del 1992).

11/19 13/19 Menu