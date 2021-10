Decreto Infrastrutture / Nuovi criteri per definire bici e ciclomotori

Con una modifica del Codice della strada viene considerato velocipede (ad esempio la bicicletta) anche quello lungo fino a 3 metri e mezzo (e non più 3 metri). In materia di ciclomotori, si considera di questa categoria non solo quello dotato di motore termico non superiore a 50 cavalli, se termico, ma anche quello dotato di motore elettrico “avente potenza non superiore a 4000 watt”.

