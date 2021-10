Decreto Infrastrutture / Nuovi posti di sosta riservati a donne in stato di gravidanza

I sindaci con un'ordinanza possono riservare posti di sosta. Oltre che nei casi di veicoli di polizia stradale, vigili del fuoco e dei servizi di soccorso, veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite di contrassegno, e servizi di linea per lo stazionamento ai capolinea, la riserva di posti può essere ordinata anche per i veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa»; elettrici; per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite; adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite.

