Decreto lavoro, ecco le novità dallo smart working ai contratti a termine

Dai contratti a termine allo smart working. È nutrito il pacchetto di modifiche al decreto 1° maggio introdotte nel corso dell’esame in Senato. Questa mattina il provvedimento è sbarcato in Aula, la cui discussione generale è stata avviata con l’intervento introduttivo della relatrice, Paola Mancini (Fdi).

In giornata è previsto il voto sugli oltre 400 emendamenti presentati, tra cui gli ultimi nodi sul provvedimento, vale a dire l’estensione della normativa di miglior favore sul lavoro agile anche per i fragili della Pa e la rimodulazione della scala di equivalenza per evitare che l’estensione dell’Assegno di inclusione a svantaggiati e clochard penalizzi i fondi ai disabili. Ma vediamo nel dettaglio le principali modifiche apportate al testo, che dopo l’ok di palazzo Madama deve passare alla Camera (il dl va convertito in legge entro i primi di luglio).

Contratti a termine e somministrazione

Sui contratti a termine, d’ora in avanti, anche i rinnovi, e non solo le proroghe, saranno senza causali fino a 12 mesi. Novità anche per la somministrazione, con l’abolizione dei limiti quantitativi (20%) attualmente previsti per il personale in apprendistato e anche di quelli per le assunzioni dei lavoratori in mobilità, disoccupati o svantaggiati.

Lavoro agile

Sul fronte lavoro agile, mentre per i fragili della Pa si sta ragionando su una proroga fino al 30 settembre, per i privati è arrivata la proroga delle norme agevolative sino al 31 dicembre sia per i lavoratori fragili, sia per quelli con figli fino a 14 anni.

Fringe benefit

Sui fringe benefit resta l'impostazione originaria: sono esentasse fino a 3mila euro per i lavoratori con figli. Tuttavia questi strumenti saranno esenti da contributi e fisco.