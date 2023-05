Decreto Lavoro, iniziato il Cdm. Ieri l’incontro governo-sindacati. Meloni: incentivi a chi assume Neet

«Non è una mancanza di rispetto» ha ribattutto Meloni durante l’incontro a Palazzo Chigi. «È un segnale e mi sarei aspettata un “bravi”. Era un modo per dire “ci siamo e ci siamo tutti”, una mano tesa, un tentativo di dialogare e di lavorare insieme, perché sul taglio del cuneo fiscale credo che siamo d’accordo».

Prima dell’incontro Meloni aveva definito le parole di Landini «incomprensibili»: «Credo sia un bel segnale, invece, per chi come noi è un privilegiato, onorare con il nostro impegno, in questo giorno di festa, i lavoratori e le risposte che attendono. E vorrei ricordare al segretario Landini che il primo maggio ci sono molte persone che lavorano, dai camerieri ai medici, dalle forze dell’ordine fino ai tecnici che consentono lo svolgimento del concerto di piazza San Giovanni». Quindi, aveva concluso, «se Landini pensa davvero che sia diseducativo lavorare il primo maggio, allora il concerto la triplice dovrebbe organizzarlo in un altro giorno. Noi non la pensiamo così e rispettiamo l’iniziativa della triplice, così come chiediamo rispetto per il nostro lavoro».

Al tavolo a Palazzo Chigi la premier è tornata sull’argomento per sottolineare che i provvedimenti saranno varati dal Consiglio ministri «in un giorno simbolico».

Bombardieri: non basta un decreto per sostenere il lavoro

Il giorno dopo l’incontro dalla piazza del primo maggio a Potenza il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri è critico: «Siamo qui per ricordare che la Costituzione all’articolo uno dice che “l’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro”. Lavoro che deve essere stabile e dignitoso. Bisogna superare la precarietà, garantire la sicurezza, dare salari dignitosi e risposte ai giovani. Non basta un decreto per risolvere questi grandi temi. Il resto è metaverso». Quindi, aggiunge, riferendosi ancora al decreto lavoro che il governo varerà il 1° maggio: «Le risposte sono sbagliate, c’è troppa precarietà e poca sicurezza» sottolinea però che è «positivo il nuovo taglio del cuneo, ma è temporaneo».

Landini: sul cuneo giusta direzione ma misure temporanee

Il taglio del cuneo contributivo annunciato dal Governo ai sindacati, «va nella direzione delle richieste che abbiamo sempre avanzato ma è temporanea, dura qualche mese. Non c’è la restituzione del fiscal drag e manca un intervento di tassazione sugli extraprofitti» è il giudizio del leader della Cgil, Maurizio Landini al termine dell’incontro. «C’è una novità nella direzione che chiedevamo ma non è quello che chiedevamo perché non è strutturale e perché non ci sono misure su fiscal drag e extraprofitti». Mentre contratti a termine e reddito restano «punti dolenti su cui abbiamo marcato differenze».